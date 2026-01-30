プルデンシャル生命の100人を超える社員らが、およそ500人の顧客から31億円あまりをだまし取っていた問題。金融庁がプルデンシャル生命に対し、保険業法に基づく検査に着手したことが関係者への取材で分かりました。会社側から必要な書類を取り寄せた上で、立ち入り検査を行うなどして、不正の実態や経緯などについて詳しく調べるものとみられます。行政処分も視野に検査を進める方針です。