ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェス』が6月6・7日の2日間にわたって開催されることが決定。第3回となる今回は、会場を関西最大級の野外会場である「万博記念公園 東の広場」へと移転し過去最大規模となることが決まった。きょう30日放送のMBSラジオ『ごぶごぶラジオ』で発表された。【画像】端的で力強い浜田雅功CEO直筆メッセージ浜田雅功の何気ない一言から始まった音