ダウンタウン浜田雅功（62）が30日深夜放送のMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」に出演。自身発案の音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」を今年も開催すると発表した。6月6〜7日の2日間行われ、場所は規模を拡大し、大阪・万博記念公園東の広場に移る。「ごぶごぶフェスティバル2026」のMC、ヘッドライナーを務めるのはもちろん、浜田。出演アーティストも続々と決定しており、6日には3年連続となる湘南乃風、7日にはDISH／／が出演