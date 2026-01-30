UEFAヨーロッパリーグ(EL)の決勝トーナメントプレーオフを戦う組み合わせが決まった。第1戦は2月19日、第2戦は同26日に行う。ELもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)同様にリーグフェーズの上位8チームが決勝トーナメント・ラウンド16へのストレートインを決定。9位から24位までがプレーオフを戦う。リーグで9位だった日本代表MF伊東純也の所属するゲンク(ベルギー)は、ディナモ・ザグレブ(クロアチア)と対戦。同MF旗手怜央やFW前