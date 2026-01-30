横浜F・マリノスは30日、百年構想リーグおよび、26-27シーズンのキャプテンをMF喜田拓也が務めると発表した。19シーズンから8季連続になる。クラブを通じ「このクラブで戦える喜び、責任、重さ、感謝。クラブにかかわる皆さんがもっともっと誇りに思えるようなチームになっていくために、全員でその想いを表現できるような集団になっていきたい」と意気込んだ。なお副キャプテンはMFジョルディ クルークスとDF角田涼太朗が務