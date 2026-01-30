メガバンク3行が、2月の住宅ローンの固定金利をそろって引き上げます。三井住友銀行は、10年固定型で最も優遇される人に適用される金利について、0.2％引き上げて2.85％にします。2001年の発足以降、最も高い水準となります。三菱UFJ銀行とみずほ銀行もそれぞれ2.75％に引き上げ、三菱UFJ銀行も発足以降で最高水準となります。住宅ローン金利を設定する際の目安となる長期金利で、上昇基調が続いていることを受けたものです。一方