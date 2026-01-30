衆議院選挙での各党の公約、30日はエネルギー政策の訴えについてお伝えします。エネルギーを安定的に確保・供給できるかは、暮らしに直結する大きな問題です。今回は、各党のエネルギー政策がどんな視点から語られているかに注目しました。国際的なエネルギー資源の奪い合いが激化する中、「エネルギー安全保障」という視点から政策を訴える党があります。自民党は「次世代革新炉やフュージョンエネルギー（核融合）の早期の社会実