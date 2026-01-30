【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比182.85ドル安の4万8888.71ドルを付けた。トランプ米大統領が30日、連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長にケビン・ウォーシュ元理事を指名すると表明。今後の金融政策を見極めたいとの思惑から持ち高調整の売りが先行した。