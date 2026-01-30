茨城県つくば市上菅間の山林で27日に女性の遺体が見つかり、県警は30日、現場の状況などから事件に巻き込まれたとみて捜査していると明らかにした。殺害されたとみて、詳しい状況を調べている。県警によると、女性は中国籍で同県土浦市の自営業史木華さん（54）。司法解剖の結果、死後約数週間とみられる。死因は不詳だが、窒息死の可能性があるという。史さんは発見時、ジャンパー、下着、靴下を身に着け、靴は履いていなか