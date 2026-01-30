経団連の「労使フォーラム」が始まり、2026年の春闘が本格化します。経団連・筒井会長：近い将来、2026年がベースアップ実施検討のスタンダード元年と位置付けられることを願っている。経団連の筒井会長は、賃上げをさらに定着させるため、ベースアップを賃金交渉のスタンダードと位置付け、適正な価格転嫁を社会全体で進めることが重要と訴えました。連合・芳野会長：結果にこだわった2026春季生活闘争、中小小規模事業者での結果