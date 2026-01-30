【POP UP PARADE BEACH QUEENS 宝多六花 L size】 2026年6月 発売予定 価格：8,800円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 Waveより、2026年6月に発売予定のノンスケールフィギュア「POP UP PARADE BEACH QUEENS 宝多六花 L size」。こちらは、劇場版「グリッドマン ユニバース」に登場する主人公のクラスメイト「宝多六花」を立体化したものだ。 今回