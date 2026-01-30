「減税日本・ゆうこく連合」の原口共同代表と河村共同代表は30日、衆院選にむけた公約を発表するはずでしたが、消費税減税などをめぐり隔たりがあり、発表を見送りました。減税日本・ゆうこく連合原口一博 共同代表「（消費税は）廃止1択です」減税日本・ゆうこく連合河村たかし 共同代表「（消費税について）こちら側は歴史的に5%にしようと」30日に行われた「減税日本・ゆうこく連合」の原口共同代表と河村共同代