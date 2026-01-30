アップフォリオ２０２６年収益見通しが保守的で売りが出る＝米国株個別 不動産管理ソフトウェアなどのアップフォリオ＜APPF＞は昨日引け後発表の決算で２０２６年収益予想が１１億～１１．２億ドルとアナリスト予想の平均１１．３憶ドルを下回ったことで売りが出ている。投資銀行のD.A. Davidsonは同社の目標株価を３２５ドルから２７５ドルに引き下げた。買い評価は維持。 アップフォリオ＜APPF＞191.88（-15.22