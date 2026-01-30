ＡＢＣテレビが３０日、同局のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・後１１時１７分）を放送した。番組は通常内容で放送され、２３日放送回についての言及やテロップ表示はなかった。２３日の番組では、霜降り明星・せいやが６人兄妹の長男を代わってほしいという依頼を受け、１日長男として子どもたちと過ごす姿を放送。ネット上では、両親に向け「育児放棄」や「ヤングケアラー状態」と批判が殺到した。同局で