1989（平成元）年1月31日、静岡県島田市で54年、女児が殺害された「島田事件」で、死刑が確定していた赤堀政夫さんに静岡地裁は「自白の信用性は乏しい」として再審無罪を言い渡した。赤堀さんは34年8カ月ぶりに自由の身に。無罪確定後は死刑廃止や裁判員制度への反対を訴え、2024年に94歳で死去した。