アメリカのトランプ大統領は、FRB（連邦準備制度理事会）の次期議長に、元理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると明らかにしました。トランプ大統領は自身のSNSで「ケビン・ウォーシュ氏をFRB議長に指名することを喜んでお知らせします」と投稿した上で、「偉大なFRB議長の1人、あるいは史上最高の議長として記録されることに疑いはない。決して皆さんを裏切らない」と強調しました。ウォーシュ氏はアメリカの金融大手モルガン・