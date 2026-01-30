31日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円高の5万3590円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては267.15円高。出来高は7613枚となっている。 TOPIX先物期近は3575.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.18ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53590