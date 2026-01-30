札幌テレビ（ＳＴＶ）の新人、竹井愛乃アナウンサーが２９日、自身のインスタグラムを更新。２５日に札幌で行われたスキージャンプ女子Ｗ杯札幌大会を取材した様子を投稿した。悪天候により１本目のジャンプの後に競技終了となった大会。表彰式のＭＣを担当した竹井アナは雪まみれになった姿の写真などとともに「下からスタート地点が霞んで見えない程のい悪天候により、１回目のジャンプで競技終了とはなりましたが、足を運んで