ボートレースからつのＧ?「第７２回九州地区選手権」が３０日、開幕した。峰竜太（４０＝佐賀）は初日１２Ｒドリーム１ｓｔでインから先マイも１Ｍやや流れ、バックでは２コースから差した西山貴浩、３コースからまくり差した原田幸哉に先行を許す。必死に立て直して追い上げたものの、３着でゴールした。２連率２６％の３４号機だが、前検日のペラ調整で手応えをつかむと、初日は本体整備でピストン、リングを交換した。レ