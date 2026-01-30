女子プロゴルファーの葭葉ルミさんが、交通事故防止を呼びかけました。葭葉ルミさん：ドライバーのグリップを握るようにハンドルを両手でしっかり握って、安全運転でお願いします！警視庁大塚警察署の一日警察署長を務めた葭葉さんは、試合会場への移動で長距離運転する際、「眠気を感じたら休憩するようにしている」と自身の交通事故対策を紹介し、安全運転を呼びかけました。