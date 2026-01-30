カレーを前に笑顔の子どもたち＝３０日、横須賀市立神明小学校「カレーの街」を掲げる横須賀市で３０日、「全校一斉カレーの日」が実施され、市立小中学校全６７校と特別支援学校２校の給食でカレーが提供された。市立神明小学校（同市神明町）では、農林水産省とハウス食品（東京都）の職員が講師を務める特別授業が行われ、６年生約９０人が“国民食”から日本の食を巡る課題について学んだ。給食前に行われた特別授業は、同