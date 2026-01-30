ストリートとアートが交差する特別なコラボレーションが、ニューエラから登場します。READYMADEの細川雄太と、ロサンゼルスを拠点に活躍するCali DeWittが手がける©SAINT Mxxxxxxとのタッグにより、存在感あふれるヘッドウェアが完成。定番モデルをベースにしながら、今季ならではのディテールを加えたデザインは、コーディネートの主役にぴったり。ファッション感度の高い