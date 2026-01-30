男子シングルス準決勝でプレーするカルロス・アルカラス＝メルボルン（ロイター＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第13日は30日、メルボルンで行われ、男子シングルス準決勝で第1シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第3シードのアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）に6―4、7―6、6―7、6―7、7―5で競り勝ち、初めて決勝に進出した。第4シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）は3連覇を狙った第2シー