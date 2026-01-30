毎日新聞社は３０日、同社の記者が韓国で行われた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）関連のイベントに参加していたと明らかにした。渡航費や宿泊費は主催者が負担しており、返金手続きを進めているという。同社によると、記者は２０１９年８月、夏季休暇を利用して韓国に渡航し、教団関係のＮＧＯ主催のシンポジウムを取材して会食にも参加した。教団の内部文書に記載があり、社内調査で判明した。同社社長室広報ユニットは「