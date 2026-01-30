過去最大規模となった２０２６年度一般会計当初予算を発表する鎌倉市の松尾市長＝３０日、同市役所鎌倉市は３０日、総額１４３５億２３００万円の２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は大型事業が重なり、前年度比６・２％増の８６０億円２４００万円で３年連続で過去最大を更新した。歳入の柱となる市税は２・５％増の３９５億円。市民税２１０億円（前年度比３・５％増）のうち個人税は給与所得の上昇を背景に３・８