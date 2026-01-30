ドル円は１５４円台前半でしっかりした動き＝NY為替序盤 日本時間午後11時20分現在のドル円は1ドル＝154.27円。きょうの為替市場は、トランプ大統領が次期FRB議長にウォーシュ元FRB理事を指名すると発表したことなどが材料視され、ドル買いが優勢となった。ウォーシュ氏は次期議長の本命とされていたが、他の候補者に比べるとタカ派寄りとの見方があるほか、米金融機関での勤務経験もあり、市場に精通していると