日本時間２３時４５分に米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（1月）23:45 予想44.1前回42.7（43.5から修正）（シカゴ購買部協会景気指数)