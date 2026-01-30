ロシア大統領府は、アメリカのトランプ大統領からプーチン大統領に対して、ウクライナへの攻撃を2月1日まで一時停止するよう要請があったと発表しました。ペスコフ大統領報道官は30日、ウクライナへの攻撃をめぐり、トランプ大統領からプーチン大統領への個人的な要請を受け、「交渉の環境を整えるため2月1日までキーウへの攻撃を控えることで合意した」と明らかにしました。ただロシア側は合意内容の詳細を明らかにしておらず、首