UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフの組み合わせが決まった。第1戦は2月17日と18日、第2戦は2月24日と25日に行う。28日に終了したリーグフェーズの結果で、アーセナル(イングランド)、バイエルン(ドイツ)、リバプール(イングランド)、トッテナム(イングランド)、バルセロナ(スペイン)、チェルシー(イングランド)、スポルティング(ポルトガル)、マンチェスター・シティ(イングランド)の上位8チームが