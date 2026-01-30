ウクライナのゼレンスキー大統領は、1月中旬以降から続いているロシア軍によるエネルギー施設への攻撃について、「ロシアが攻撃しないのであれば、ウクライナ側も攻撃しない」と述べました。ウクライナの地元メディアによりますと、ゼレンスキー大統領は30日、ロシアとの間でエネルギー施設への攻撃停止に関する正式な合意はないとした上で、相互に攻撃を控える用意があるとの考えを示しました。ウクライナでは1月中旬以降、ロシア