ボートレース芦屋の「山口シネマ杯」は３０日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。松井洪弥（３２＝三重）は前半５Ｒ、イン必勝で臨むも、まさかの落水。減点５が取られ、後半は勝負駆けとなってしまった。それでも１１Ｒは５コースから３着として、１５位で何とか予選をクリアした。レース後は安堵の表情を浮かべて「前半はもったいなかったけど、ケガがなくて良かった。出足、回り足はかなり良くて◎がつく。伸びは