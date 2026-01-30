ボートレース下関のＧ?「第６９回中国地区選手権」は３０日、予選２日目が行われた。白井英治（４９＝山口）は初日ドリームでインから惜しくも２着となってしまったが、この日は意地を見せた。４号艇で出走した前半４Ｒで２着。３号艇で出走した後半９Ｒでも２着を取り、３走で２着３本。オール２連対で予選を折り返す形となった。舟足に関しては「初日は横に流れていたけど、そこは良くなっていました」とまずまずの仕上が