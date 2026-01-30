【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比1円15銭円安ドル高の1ドル＝154円20〜30銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1908〜18ドル、183円72〜82銭。トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に、かつて金融緩和に消極的だったウォーシュ元理事を指名する考えを示したことや、昨年12月の米卸売物価指数が市場予想を上回る上昇率となったことから、円を売ってドルを