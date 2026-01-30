毎日新聞社は30日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体が2019年8月に韓国で開催したイベントに、同社記者が参加していたと明らかにした。同社は「不適切だった」として謝罪した。同社によると、渡航費や宿泊費は主催者が負担しており、返金手続きを進めている。記者は渡航前、団体と旧統一教会の関連を認識していなかったとしている。記者は休暇中、韓国であった国際情勢のシンポジウムを取材。会食に参加し、「