クリスタルパレスに所属するフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタは、ミランへの移籍が近づいているようだ。30日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。現行契約が2027年6月30日までとなっているマテタは、今冬の移籍市場でクリスタル・パレス退団の噂が浮上しており、これまでユヴェントスやアストン・ヴィラ、ノッティンガム・フォレストが関心を示してきた。そんななか、ミランもマテタ獲得の争奪戦に