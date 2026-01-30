フルアムは30日、マンチェスター・シティからノルウェー代表FWオスカー・ボブを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「14」を着用する。なお、クラブは移籍金を「非公開」と伝えたものの、ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏は、移籍金2700万ポンド（約57億円）で20パーセントのセルオン条項が付帯すると報じた。現在22歳のボブは、2019年夏にマンチェスター・Cの下部組織に加入すると、2023年9月にトップチームデビ