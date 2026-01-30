全8節のリーグフェーズが終わったUEFAチャンピオンズリーグは30日、ノックアウトフェーズ・プレーオフの組み合わせ抽選が行われました。リーグフェーズでの上位8チームはすでにベスト16進出が決定。残りの8チームは、リーグフェーズ9位から24位によるチームでの争いとなります。レアル マドリード（スペイン）は、リーグフェーズ最終戦で敗れたベンフィカ（ポルトガル）との再戦。前回王者のパリ サンジェルマンはモナコとのフラン