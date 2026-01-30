1月30日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「“送料無料”その裏で」。私たちが気軽に注文した商品を、運び届けてくれる配達員たち。しかし、現場は深刻な人手不足となる一方、アマゾンや楽天市場などのECサイトは活況となったこともあり、宅配荷物は急増し、年間50億個超え。現場は逼迫している。「翌日配送」「送料無料」という便利さの裏側で、一体、何が起きているのか。私たちの荷物を届ける