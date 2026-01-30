私たちはアイドルに対して、歌やダンス、ビジュアル、立ち居振る舞いまで隙のない完成度を求めながら、同時に、「まだ成長途中にある」という姿にも強く惹かれてしまう。一見すると矛盾しているようにも思える「完璧さ」と「未完成さ」が、金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）第3話では、NAZE vs TORINNERのライブパフォーマンス、吾妻（中村倫也）vsパク・ジス（キム・ジェギョン）のプロデューススタイルとして描