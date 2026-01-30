◆りそなBリーグ2部（B2）愛媛77―85福岡（30日、松山市総合コミュニティセンター）西地区5位のライジングゼファー福岡が同2位の愛媛を破り、連敗を2で止めた。福岡は第1クオーター（Q）、29日に加入が発表されたティム・シュナイダーの3点シュートなどで21―21と互角の戦いを繰り広げた。第2Qには昨年末に特別指定選手として加入した早大3年の下山瑛司が2本の3点シュートを決めるなど躍動。42―39で折り返した。第3Qには西