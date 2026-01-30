＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 2日目◇30日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアー開幕戦の第2ラウンドがスタートした。日本時間午後10時10分に世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）らがコースへと飛び出していった。【写真】200勝投手スモルツと談笑する奈紗初日に6アンダー・単独首位発進を決めた畑岡奈紗は、午後11時16分にアウトコースからティ