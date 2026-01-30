ガールズバンド「Gacharic Spin」（ガチャリックスピン）のギタリスト、TOMO-ZOが30日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠し6月末に出産予定であることを報告した。TOMO-ZOは「この度、新しい命を授かりました。無事安定期に入りましたのでご報告させていただきます。予定日は6月末です」とおめでたを報告。「未知なるファンタジーな世界にドキドキしていますが、身体を大切にこの幸せな経験を日々楽しんでいきたいと思って