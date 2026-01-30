喜田拓也（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは３０日、ＭＦ喜田拓也（３１）が百年構想リーグと、２０２６／２７シーズンのキャプテンに就任すると発表した。８季連続で、Ｊリーグが開幕した１９９３年以降で最長期間となる。クラブを通じ「まだまだ未熟なチームですが、全員で支え、背中を押し合い、心を一つにたくましく成長していきたい」と抱負を語った。副キャプテンはＦＷジョルディ・クルークス（３２）、ＤＦ角田涼太朗（２６）が