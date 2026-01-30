新設される「東京日商エステムほしぞらファミリーＢＯＸ」のイメージ図（球団提供）横浜ＤｅＮＡと横浜スタジアムは３０日、同スタジアムにファミリー向けのグループシートなど新たに４種の観客席を新設すると発表した。３塁側上段の「東京日商システムほしぞらファミリーＢＯＸ」（３４ＢＯＸ、定員２〜５人）は、観戦チケットが不要な４歳未満の子どもの利用を想定。着脱式の日よけタープなどが設けられ、スタージェット