ボートレース住之江の「第６７回ホワイトベア競走」は３０日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。高田ひかる（３１＝三重）は予選ラストの３Ｒ、４コースから１Ｍ握り松山裕基と３番手争いに。３週２Ｍで差し旋回で接近も僅差の４着、予選７位で突破となった。レース後は「気持ちが入り過ぎました。先に仕掛けて展開をつくりたいと熱くなり過ぎました」と反省の弁。一方で「松山君を追いかけ続けられたし、悪くはない