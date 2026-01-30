ボートレース蒲郡の「ラグーナテンボス杯争奪戦」は３１日、開幕する。坂本雄紀（３１＝群馬）がエンジン抽選で引き当てたのは、２連率４０％の４０号機。近況は伸び型寄りに調整されて快調。前操者の浜本優一は準Ｖの活躍だった。前検を終えて「ペラは確認したけど、いつもやっているような形で違和感はない。スタートの握り込みは問題なく、足併せでも優勢でいい感じ」と手応えを得た。近況は舟券に絡む堅実な走りを見せ、