30日夕方、三重県松阪市で原付きバイクと軽乗用車が衝突する事故があり、原付きバイクに乗っていた18歳の男子高校生が意識不明の重体です。 30日午後6時前、松阪市駅部田町で、県道を走っていた原付きバイクと駐車場から出てきた軽乗用車が衝突しました。 警察によりますと、原付きバイクに乗っていた男子高校生（18）が病院に運ばれましたが、頭などを打ち意識不明の重体です。 男子高校生は、自動車学校からの帰宅