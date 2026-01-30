ダウ先物はやや軟調、次期FRB人事報道などにらみ＝米国株 ダウ先物はやや軟調、次期FRB人事報道などにらみ＝米国株 米株価指数先物（3月限）（NY時間08:36）（日本時間22:36） ダウ先物48921（-249.00-0.51％） S＆P5006957.00（-35.75-0.51％） ナスダック100先物25823.00（-176.25-0.68％） きょうの米株価指数先物市場、ダウ先物、Ｓ＆Ｐ５００、ナスダック１００が総じてマイナス圏となった。トランプ