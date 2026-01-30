暴力団にみかじめ料を支払ったとして、国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」会長の小畑寛昭容疑者（４０）（住所不定）が逮捕された事件で、警視庁が小畑容疑者が潜伏していた鹿児島県奄美市のホテル一室を捜索したところ、現金１７０万円が見つかったことが捜査関係者への取材でわかった。同庁は逃走用の資金とみて調べている。捜査関係者によると、同庁は３０日午後、職業安定法違反容疑で部屋を捜索。二つ折りの長