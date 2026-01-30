世界保健機関（WHO）東南アジア地域事務局は現地時間1月29日、ソーシャルメディアを通じて、インド西ベンガル州で看護師2人がニパウイルスに感染したことを確認したと発表しました。インドの中央政府および州政府の保健当局は、監視体制、検査体制、現地調査を強化しています。現在までに、確定患者と接触した196人の濃厚接触者が特定され、追跡・監視・検査が行われていますが、いずれも症状はなく、ニパウイルス検査の結果はすべ